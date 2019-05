Arminia Ochtrup: Auf und Ab im letzten Akt

Heinz Ahlers hatte angedeutet, dass seine Mannschaft und er sich nichts nachsagen lassen möchten. Die Kleeblätter mussten unbedingt punkten, um aus eigener Kraft den Klassenerhalt zu schaffen. Doch in der ersten Viertelstunde wirkten sie überfordert (8:2/13.). „Dann kam der Schlendrian“, sagte Ahlers. Vorne passte es nicht mehr und Roxel witterte seine Chance. Die Gäste spielten bis zur Halbzeit eine 14:11-Führung heraus.

Auf dem Weg in die Kabine sprach der Trainer von „einer Katastrophe. Wir haben verballert, was das Zeug hält.“ Daraufhin gab es eine „kleine Ansage“. Klein ist dabei relativ, denn die Ochtruper fanden danach in ihre Spur zurück. Im Nachgang war es vielleicht sogar gut, dass sie im zweiten Durchgang einem Rückstand hinterherrennen mussten. Denn so kam richtig Stimmung unters Hallendach.

Der SCA besann sich auf seine Stärken: einfache Sachen gut machen und weniger zaubern. Torwart Luca Lehmann fischte in den richtigen Momenten die Roxeler Versuche weg, vorne saßen die Angriffe wieder. A-Junior Lars Oelerich und Routinier Christian Woltering verdienten sich von Ahlers zudem ein Sonderlob. „Es war vor dem Publikum eine Frage der Ehre. Am Ende haben sich die Kampfkraft und der Wille durchgesetzt“, so der Coach.

SCA-Tore: M. Oelerich (11/2), Thiemann (4), L. Oelerich, Pohl (beide 3), R. Woltering, Noori (beide 2), Feldmann, C. Woltering, Wiggenhorn (je 1).