Der FC Lau-Brechte ist noch nicht im sicheren Hafen. Aufgrund der 1:4-Heimniederlage am Sonntag gegen den 1. FC Nordwalde II können die Ochtruper den Klassenerhalt in der B-Liga noch nicht feiern. Gegen die FCN-Reserve wäre mehr möglich gewesen, hätten die Lau-Brechter ihre Chancen genutzt. „Im Abschluss haben wir zu oft die falschen Entscheidungen getroffen“, kritisierte Trainer Marcel Buscholl. Zudem hatte Jonas Balzer Pech bei einem Lattentreffer. Einzig Thorsten Hermes zeigte sich kaltschnäuzig, als er in der 77. Minute auf 1:2 verkürzte. Für die Nordwalder waren Philipp Wermers (8/80.), Fabian Jostarndt (61.) und Justin Thom (90.) erfolgreich. Nächster Gegner des FCL ist Vorwärts Wettringen II.