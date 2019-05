Einen 5:1-Erfolg erzielten die Damen des FC Matellia Metelen im Auswärtsspiel bei der SpVgg Langenhorst/Welbergen II. Beide Mannschaften starteten verhalten, ehe die Gäste das Spiel an sich rissen. Maike Hollekamp erzielte in der 22. Minute das 1:0 für die Matellia. Weitere Treffer folgten durch Franzi Pöpping (34.) und Anne Spitthoff (44.). Die Gastgeberinnen versuchten über ihre Mittelfeldspielerin Alexandra Rengers gefährlich in die gegnerische Hälfte einzudrängen, gelangten aber nicht durch die gut stehende Abwehr um Madlen Tenkhoff. Erst nach dem 4:0 durch Lea Spitthoff (58.) wurden die Matellia-Damen etwas fahrlässiger, und so gelang es Rengers der Ehrentreffer (65.). Den 5:1-Schlussstrich zog Tenkoff (85.). -hol-