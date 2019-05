Bernd Möllers hält den FC Schwarz-Weiß Weiner auf Kurs in Richtung Meisterschaft. Im Heimspiel gegen Preußen Borghorst II gelang ihm in der 89. Minute der 4:3-Siegtreffer. „Auch wenn sich das Ergebnis knapp anhört, der Sieg geht voll in Ordnung“, erklärte Weiners Co-Trainer Daniel Kathöver. Das 0:1 durch Jens Klein (11.) wandelten Dominik Theile (38.) und Jan Bröker (40.) in eine 2:1-Führung um. Doch noch vor dem Pausentee erzielte Henning Reckermann mit einem Strafstoß das 2:2. Mit Beginn des zweiten Abschnitts stand dann Bernd Möllers auf dem Platz, und mit seinem 3:2 bewies er auch gleich Jokerqualitäten (66.). Nachdem Julian Bauland zum 3:3 getroffen hatte (70.), gerieten die Ochtruper unter Zugzwang. Für die Erlösung war Möllers mit seinem zweiten Tor des Tages zuständig. Am letzten Spieltag müssen die Schwarz-Weißen zum Tabellenzehnten Germania Horstmar II.