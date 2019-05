Matellia Metelen geht mit viel Frust ins vorerst letzte A-Liga-Spiel

Metelen -

Germania Horstmar zieht seine Mannschaft aus der Bezirksliga zurück und damit Matellia Metelen mit in den Abgrund. Seit dem späten Dienstagabend steht fest, dass die Elf aus der Vechtegemeinde demnächst nur noch in der B-Liga unterwegs ist. Mit einem Heimspiel gegen Eintracht Rodde und ganz viel Frust verabschiedet sich das Team von Bertino Nacar am Sonntag aus dem Kreisoberhaus.