Der FC Lau-Brechte spielt auch in der kommenden Saison in der Kreisliga B. Zwar verloren die Ochtruper ihr Heimspiel gegen den SV Burgsteinfurt II mit 2:4 (1:1), doch da gleichzeitig die Laerer Reserve mit 2:5 in Bilk unterlag, bleibt der FCL als 15. der Klasse erhalten. „Das Spiel passte irgendwie zur ganzen Saison. Wir lassen einfach zu viele Chancen liegen, ansonsten wären wir gar nicht in solche Schwierigkeiten gekommen“, resümierte Trainer Marcel Buscholl. Sebastian Borja Gaitan gelang das 1:0 für den SVB (3.), Philipp Stücker glich zum 1:1-Pausenstand aus (15.). Fabian Hillen sorgte für vorübergehende Glücksgefühle bei den Hausherren (53.), die aber wieder verflogen, als Borja Gaitan zum zweiten Mal erfolgreich war (75.). In der Schlussphase trafen Maurice Hörstker (83.) und Michael Hänel (86.). -mab-