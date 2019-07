Die sportliche Klasse eines Turniers liest sich auch an der Zahl der S-Springen ab. Die Reitertage warten mit drei Prüfungen dieser Kategorie auf. Dem Großen Preis am Sonntag vorgeschaltet war unter anderem das S* mit Siegerrunde am Samstagabend, bei dem sich ein „Serientäter“ in den Mittelpunkt sprang – Hendrik Zurich.

Für den Ochtruper blieb das Zählwerk am Samstag bei 22 ersten Plätzen auf den vergangenen fünf Turnieren stehen. „Es läuft momentan, so darf es gerne weitergehen“, freute sich der Töpferstädter.

Auch der kurz vor der Prüfung einsetzende Regen hielt Zurich und seine Caya nicht davon ab, zwei schnelle Nullerrunden hinzulegen. Mit seinen 33.13 Sekunden blieb Zurich im zweiten Umlauf sogar über sechs Sekunden schneller als der Zweitplatzierte Osterwicker Markus Merschformann, der Cornet‘s Cambrige gesattelt hatte. Auf dem Bronze-Rang landete die starke Amazone Katrin Ullrich von RFV Kirchhellen, die Lody vorgestellt hatte. „Der Regen hat uns nichts ausgemacht, denn der Platz befindet sich in einem sehr guten Zustand“, verteilte Zurich nach der Preisübergabe ein Lob an den Veranstalter.