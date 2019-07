Mit dem FC Schwarz-Weiß Weiner und dem FC Matellia Metelen standen sich am Montagabend zwei B-Ligisten gegenüber, die mit großen Ambitionen in die neue Saison gehen. 1:1 (0:0) endete der Test, in dem beide Trainer einige positive Aspekte sahen. Weiners Alex­ander Witthake gefiel vor allem, wie sich seine Neuzugänge präsentierten. Für Metelens Thomas Dauwe stand fest: „Die Jungs haben sich trotz schwerer Beine nach zuletzt knackigen Einheiten gut bewegt.“ Ein Eigentor bescherte den Hausherren in der 71. Minute die 1:0-Führung. Drei Zeigerumdrehungen später glich David Wähning nach Vorarbeit von Co-Trainer Christopher Backhaus aus. Beide bildeten in Abwesenheit der etatmäßigen Angreifer das Metelener Sturmduo. -mab-