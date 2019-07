Metelen -

In der Kreisliga B will der FC Matellia Metelen nicht lange bleiben. Trotz starker Konkurrenz in der neuen Saison peilen die Kicker aus der Vechtegemeinde den direkten Wiederaufstieg an. Thomas Dauwe weiß, dass dafür viel investiert werden muss. Daher macht der neue Trainer eine vermeintlich einfache Rechnung auf.