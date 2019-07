Hau-Ruck-Fußball ist beim FC Lau-Brechte nicht angesagt

Ochtrup -

Obwohl sich in der kommenden Saison ein stürmischer Wind in der Kreisliga B 2 ankündigt, wollen die Fußballer des FC Lau-Brechte wieder in ruhigere Gewässer schippern. Dafür haben sich die Ochtruper sieben neue Leute geholt. Zwar hat sich personell viel getan, trotzdem möchte Trainer Marcel Buscholl die bewährten Trümpfe ausspielen. Dazu gehört der große Zusammenhalt in der Truppe.