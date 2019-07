Heiße Duelle und kühle Getränke beim Turnier des FC Oster

Was gibt es Schöneres, als sich bei 31 Grad im kühlen Nass zu vergnügen? Eine Antwort darauf hatte der FC Oster parat, der am Samstag seinen 18. LVM-Cup im Osterpark austrug. Was einst mit vier Mannschaften begann, hat sich mittlerweile zu einem beliebten Jux-Turnier entwickelt, das weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt ist. 31 Mannschaften aus Ochtrup und der weiteren Umgebung waren angereist und lieferten sich ab 11 Uhr heiße und spannende Spiele im Kampf um den Titel.

Bis 19.32 Uhr mussten sich die Hobbykicker und Fans am Ende gedulden, ehe Turnierorganisator Ludger Rottmann dem Gastgeber FC Oster zum Turniersieg gratulieren durfte, der sich im Finale mit 4:1 gegen den „Saufhampton FC“ durchgesetzt hatte. Freudestrahlend nahm Christian Kockmann den riesigen, mit Bier gefüllten Siegerpokal samt Kugelgrill, Schlabberlätzchen und Trainingsball in Empfang. Rang drei belegte das Team „SV Büffelherde“, das das kleine Finale per Neunmeterschießen gegen die „Vacuform Kickers“ mit 2:1 für sich entschieden hatte. Wie es sich für eine Büffelherde gehört, fielen die Spieler auch über ihre Siegprämie wie die Büffel her und freuten sich über einen Erinnerungspokal plus Schlabberlatz und Ball.

Der Weg in die Endspiele war für die Teams lang und mit dem einen oder anderen hopfenähnlichen Getränk oder einer Abkühlung im Pool gepflastert. Doch wenn Mannschaften wie die „Blauen Jungs“, „SK Lation“, die „Ochtruper Schlauch Kombo“, der „SC Fleischwurst für Arme“, „Vollsuff Rexy“ oder „Bayer 04 Leberbluten“ in einem Kleinfeldturnier aufeinander treffen, ist klar: Spiel, Spaß und Geselligkeit standen stets im Vordergrund auf und abseits des Grüns.

Im Achtelfinale hatte der FC Oster beim 8:3-Erfolg über die „Ochtruper Schlauch Kombo“ leichtes Spiel, dem die Hausherren im Viertelfinale gegen den „TFC Steinfurt United“ (3:1) und im Halbfinale gegen den „SV Büffelherde“ (3:0) weitere ungefährdete Siege folgen ließen. Groß war der Jubel ebenfalls beim „Saufhampton FC“, der den „SC Fleischwurst für Arme“ im Achtelfinale mit 1:0 bezwang, im Viertelfinale Titelverteidiger „Bayer 04 Leberbluten“ mit 6:5 (nach Neunmeterschießen) besiegte und sich im Halbfinale mit 1:0 gegen die „Vacuform Kickers“ behauptete. Als Favoriten-Killer entpuppten sich schließlich auch die Newcomer „Vacuform Kickers“ aus Salzbergen, die im Achtelfinale und Viertelfinale die spielerisch überlegeneren Team des „FC Hollywood“ und „Vollsuff Rexy“ aus dem Turnier schossen und am Ende freudig ihren vierten Platz feierten.

Im Rahmen der Siegerehrung hatte der Vorsitzende Christian Kockmann lobende Worte für das gesamte Helferteam parat: „Ohne die Unterstützung unserer vielen Ehrenamtlichen, die beim Aufbau und während des Turniers am Getränkestand und am Grill zwei Tage im Einsatz waren, wäre solch eine familienfreundliche Großveranstaltung nicht durchführbar.“

So wunderte es keinen, dass sich die rundum zufriedenen Teams beim Gastgeber mit den Worten verabschiedeten: „Tschüss, bis nächstes Jahr.“