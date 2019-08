Ochtrup -

Der FSV Ochtrup startet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den TuS St. Arnold in die neue Saison. Die Generalprobe am Donnerstag gegen Laer (3:1) verlief schon einigermaßen vielversprechend. Trotzdem sehen sich die Trainer gezwungen, noch an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen.