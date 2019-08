Einen vielversprechenden Start in die neue A-Liga-Saison haben die Fußballer des FSV Ochtrup hingelegt. Vor eigenem Publikum besiegten sie Aufsteiger TuS St. Arnold mit 4:0 (2:0).

„Schon beim Aufwärmen habe ich gemerkt, dass die Jungs heiß sind. Das hat sich auf dem Platz fortgesetzt“, freute sich Co-Trainer Tim Niehues über eine engagierte Vorstellung des FSV. Die Hausherren präsentierten sich von Beginn an zweikampfstark und ballsicher. Ganz im Gegensatz zu den Gästen, die die ersten beiden Tore praktisch als Geschenk verpackt hatten. Nach jeweils zu kurzen Rückpässen ersprintete sich Andre Vieira den Ball. Beim ersten Mal legte er auf Mohammed Sylla ab (11.), beim zweiten Mal vollstreckte er selbst (17.). Mit der 2:0-Führung ging es auch in die Pause.

In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit machten die Hausherren den Fehler, sich etwas zu sehr zurückzuziehen. So kamen die St. Arnolder besser in die Partie, blieben dabei aber nach wie vor harmlos.

Dynamik und Kaltschnäuzigkeit vereinte Simon Lovermann in der 58. Minute. 30 Meter vor dem gegnerischen Kasten nahm er den Ball auf, schaltete die Gänge hoch, ließ drei St. Arnolder links liegen und zog trocken in die lange Ecke ab – 3:0. Der Treffer beseitigte alle Restzweifel an einem Heimsieg, denn der TuS warf das Handtuch. Mo Sylla ließ nach einem Zuspiel von Niehues mit einem Drehschuss das 4:0 folgen (67.). Dass das Ergebnis anschließend nicht noch deutlicher ausfiel, lag an Tolga Ari. Der TuS-Keeper verhinderte mit einigen guten Paraden, dass sein Team weiteren Schaden nahm.

„Bei den ersten beiden Toren haben uns die St. Arnolder ein bisschen mitgeholfen, aber wir haben auch wirklich gut gepresst. Vielleicht hätten wir noch das eine oder andere Tor mehr erzielen können, aber über ein 4:0 will ich wirklich nicht meckern. Das war eine starke Vorstellung von uns“, resümierte Niehues.

Am Sonntag reist der FSV zu Vorwärts Wettringen II.

FSV Ochtrup: J. Averesch – Kutzmann (77. Höseler), J. Engbring, Haumering, Theile (71. Werremeier) – Fiedler (40., Strübig), Hannekotte – Vieira, Lovermann, Niehues (71. Ozog) – Sylla.

Tore: 1:0 Sylla (11.), 2:0 Vieira (17.), 3:0 Lovermann (58.), 4:0 Sylla (67.).