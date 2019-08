Der Frauen- und Mädchenfußball genießt bei der SpVgg Langenhorst/Welbergen einen ganz besonderen Stellenwert. Mit dem Kreispokalsieg 2018 deuteten die Schwarz-Gelben schon mal an, welche Qualität in ihnen steckt. In dieser Saison wollen die Ochtruperinnen auch in der Bezirksliga was erreichen.

„Wir sehen uns im oberen Tabellendrittel“, positioniert sich Trainer Holger Sokol, der in seinem ersten Jahr mit den SpVgg-Damen auf Platz acht abschloss. Dass es nicht zu mehr reichte, macht der Übungsleiter vor allem an zwei Faktoren fest: der Unbeständigkeit und dem Verletzungspech.

Für beide Fällen ist jetzt vorgesorgt. Mit Pia Schneuing und Anna Potanin kommen zwei echte Verstärkungen vom Westfalenligisten Arminia Ibbenbüren. Zudem rückten aus dem Juniorinnenbereich Jane Gesenhues, Melina Arntzen, Louisa Huke, Maike Möller und Saskia Koers hoch. Außerdem ist Wenke Löcker aus Australien zurück. Das sorgt für einen 25er Kader, der qualitativ und quantitativ mindestens gehobenen Bezirksliga-Ansprüchen genügt. Trotzdem hält Sokol die Bälle flach: „Es ist echt schwer, Vergleiche zur Konkurrenz zu ziehen, denn in der Liga gibt es eine hohe Fluktuation. Ich denke aber mal, dass Wacker Mecklenbecks Reserve und der TuS Altenberge wieder eine gute Rolle spielen werden.“

Die Mädels am Boden zu halten, das haben sich Sokol sowie seine neuen Co-Trainer Ralf Kopper und Bianca Hölscher spätestens nach dem 19:0-Kantersieg im Test gegen den Lokalrivalen FSV Ochtrup vorgenommen. Dabei trafen die beiden Torjägerinnen Klara Koers und Corinna Rüschoff jeweils sieben Mal. „Das Ergebnis hätte ich am liebsten verschwiegen“, erklärt Sokol wohlwissend, dass so ein Resultat die Konkurrenz in Aufruhr versetzen könnten. Torreich wurden auch die Tests gegen Fortuna Emsdetten (8:2) und den 1. FC Nordwalde (5:0) gestaltet. Die beiden vor Saisonbeginn noch ausstehenden Spiele gegen Gronau (Landesliga) und Suddendorf-Samern (Oberliga) dürften andere Ergebnisse bringen.

Die Meisterschaft geht für die SpVgg am 25. August (Sonntag) mit einem Heimspiel gegen SW Esch los. In der Vorsaison gab es einen 2:1-Heimsieg und auswärts eine 1:4-Niederlage. Ein Abschneiden, das die bisherige Wankelmut der Langenhorsterinnen ganz gut dokumentiert. Aber damit soll ja in der kommenden Saison Schluss sein.