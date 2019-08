Borghorst -

Das Spiel der Woche geht am kommenden Sonntag in Borghorst über die Bühne: Die gastgebenden Preußen erwarten die SpVgg Langenhorst/Welbergen. Beide Teams sind komplett unterschiedlich in die Saison gestartet, liegen aber leistungsmäßig dicht zusammen. Von daher ist völlig offen, wer am Ende die Nase vorne hat.