Der FSV Ochtrup gastiert am Sonntag beim Aufsteiger Vorwärts II Wettringen. „Da müssen wir genau so gierig und gallig auftreten wie letzte Woche gegen St. Arnold“, schreibt Co-Trainer Tim Niehues seinen Akteuren ins Hausaufgabenheft. „Nur so können wir unser Spiel durchdrücken.“

Eventuell kommt der junge Len Oberdörfer zum Einsatz. Eine Zwangspause legt Felix Fiedler ein. Er zog sich gegen St. Arnold eine Leistenzerrung zu. „So ist das oft. Wer wie Felix nach einer langen Verletzung zurückkommt, der neigt zu solchen Geschichten. Das siehst du doch auch in der Bundesliga“, weiß Niehues aus Erfahrung.