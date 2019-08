Kein Sieger konnte im B-Liga-Punktsspiel zwischen dem FC Galaxy Steinfurt und Matellia Metelen ermittelt werden. 2:2 stand es nach hektischen 90 Minuten.

Die Hausherren erwischten einen prima Start, als Matellia-Keeper Sven Tolksdorf nach einem Rückpass ein Eigentor unterlief. „Kann passieren, auf dem Kunstrasenplatz in Burgsteinfurt liegen auch gefühlte 25 000 kleingehäckselte Gummireifen herum“, kommentierte Gäste-Trainer Thomas Dauwe das durch eine Unebenheit bedingte Missgeschick seines Keepers.

Die „Galaktischen“ erzielten in der 42. Minute das 2:0 durch Matthias Schäfer. Für Coach Nelson Venancio trotzdem zu wenig: „Die Metelener kamen zunächst mit dem Platz nicht klar. Daraus hätten wir eigentlich mehr Kapital raus schlagen müssen.“ Als Knackpunkt bezeichnete er, dass der Gegner noch vor der Pause zum Anschlusstreffer kam. Für den zeichnete David Wähning verantwortlich.

In der zweiten Halbzeit zeigte die Matellia die Zähne. Sie war jetzt deutlich besser im Spiel und bearbeitete den Gegner. „Fußballerisch war das zwar noch nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber die Moral hat absolut gestimmt“, lobte Dauwe die Seinen für ihr großes Kämpferherz. Zur Belohnung gab es den Ausgleich durch Adrias Zenuni (80.), der am Ende auch die Punkteteilung besiegelte.

„In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, in der zweiten sind die Metelener stärker geworden. Insofern würde ich das 2:2 als leistungsgerecht bewerten“, analysierte Venancio den Verlauf der Begegnung.