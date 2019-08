Ochtrup -

Was für ein Spiel, was für eine Spannung: Die SpVgg Langenhorst/Welbergen stand am Donnerstagabend vor der großen Überraschung. 3:1 führte der A-Ligist gegen die drei Klassen höher beheimateten Neuenkirchener. Am Ende rettete sich der Favorit in einem dramatischen Elfmeterschießen.