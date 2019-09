Ochtrup -

Beim FC Matellia Metelen stellen sie hohe Ansprüche an sich selbst. Um diesen gerecht zu werden, nämlich wieder in die A-Liga zurückzukehren, muss der eine oder andere Brocken aus dem Weg geräumt werden. Dazu gehört auch das Team, mit dem es Trainer Thomas Dauwe und die Seinen am Sonntag zu tun bekommen.