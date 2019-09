Spannend gestalteten die Kreisliga-Damen des FC Matellia Metelen ihre Partie gegen Grün-Weiß Rheine. Erst in der Schlussviertelstunde machten sie den 4:0-Heimsieg perfekt. „Wir haben gut losgelegt, aber mit anhaltender Spieldauer etwas nachgelassen“, fasste Trainer Stefan Okon die erste Halbzeit zusammen. Für den gelungenen Start sorgte Esther Hollekamp, die den Ball in der vierten Minute aus der zweiten Reihe unten links 1:0 versenkte. Danach fehlte den Metelerinnen das Durchsetzungsvermögen, und sie schalteten mit zunehmender Spielzeit einige Gänge zurück. Den Gästen wollte es in dieser Phase nicht gelingen, den Anschlusstreffer zu erzielen, obwohl die Matellia-Damen ihnen viel Raum ließen. In der Pause weckte Okon seine Spielerinnen auf. Die nahmen sich die Worte zu Herzen. Für das 2:0 sorgte Anne Spitthoff in der 78. Minute, als sie einen Alleingang abschloss. Kurz darauf markierte Maike Hollekamp noch die Treffer Nummer drei und vier (80./90.). -hol-