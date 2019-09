SpVgg Langenhorst/Welbergen empfängt den TuS St. Arnold

Ochtrup -

Das erste Mal seit knapp vier Jahren begegnen sich die SpVg Langenhorst/Welbergen und der TuS St. Arnold wieder in einem Pflichtspiel. Mit einer 1:8-Niederlage der Langenhorster, wie am 30.10.2015, ist dieses Mal nicht zu rechnen, zumal sich beide Teams auf Augenhöhe im unteren Tabellendrittel befinden. Ein knapperes und umkämpftes Spiel darf erwartet werden, in dem sich die Langenhorster auch aufgrund einiger Wiederkehrer Hoffnungen auf einen Sieg machen.