In der Kreisliga B 2 wartet der FC Lau-Brechte weiter auf seinen ersten Saisonsieg. Am Sonntag verloren die Ochtruper bei SuS Neuenkirchen IV trotz einer 2:1-Pausenführung mit 2:5. „Keine Ahnung, woran das gelegen hat. Im ersten Abschnitt waren wir klar überlegen, dann hat der Gegner das Spiel komplett gedreht“, suchte Lau-Brechtes Mittelfeldmann Michael Speckblanke nach der fünften Niederlage für eine Erklärung. Beratda Nacar hatte schon in Minute eins das 1:0 erzielt, doch praktisch vom Anstoß weg glich Michel Kuhl aus. Vor und nach Nacars 2:1 (29.) ließ der FCL gute Möglichkeiten liegen. Das rächte sich: Marcel Flüthmann (54.), Henrik Nieweler (68.) und Niklas Wähning (80./81.) drehten die Partie.