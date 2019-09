Gut was los war im Ochtruper Sportzen­trum, wo der FSV und die Reserve des FC Eintracht Rheine für eine nette sonntägliche Unterhaltung sorgten. Weil die Hausherren im zweiten Abschnitt mehr zuzusetzen hatten, entschieden sie das Duell mit 4:2 (2:2) für sich.

Zwei Ballverluste mussten die Hausherren teuer bezahlen, und so lagen die Töpferstädter bereits nach zwölf Minuten mit 0:2 im Hintertreffen. Trainer Frank Averesch rief zu mehr Ruhe auf und traf damit den richtigen Ton. Pawel Ozog sprintete in einen zu kurzen Rückpass eines Eintrachtlers und verkürzte auf 1:2 (22.). Acht Minuten später glich Tim Niehues aus 16 Metern aus.

In den zweiten Abschnitt starteten die Ochtruper ähnlich fahrig wie in den ersten. Wäre nicht Torwart Jonas Averesch gewesen, dann hätten die Gäste vermutlich wieder die Führung übernommen. „Jonas hat uns da mehrfach im Match gehalten“, lobte Frank Averesch seinen Sohn.

Die Entscheidung fiel in der Schlussviertelstunde: Nach Foul an Artur Kutzmann an der Strafraumecke gab es einen Elfmeter, den Marcel Strübig verwandelte (76.). Den dreifachen Punktgewinn machte Simon Lovermann in der 85. Minute mit seinem achten Saisontor perfekt – 4:2.

FSV Ochtrup: J. Averesch – Kutzmann, Küper, Haumering, Werremeier (77. Sendker) – Ozog, Strübig (85. Ahlers) – Vieira (64. Höseler), Lovermann, Sylla (87. Grotegerd) – Niehues.

Tore: 0:1 Strauss (5.), 0:2 Ossenberg (12.), 1:2 Ozog (22.), 2:2 Niehues (30.), 3:2 Strübig (76., Foulelfmeter), 4:2 Lovermann (85.).