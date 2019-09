Die große Schwachstelle der Basketballerinnen des SC Arminia Och­trup ist aktuell die Offensive. Das zeigte sich auch im Auswärtsspiel bei der BG Dorsten, das die Töpferstädterinnen mit 35:45 (11:24) verloren.

Trainer Thomas Oeinck hatte schon nach dem Auftaktsieg gegen Eintracht Erle (44:16) gefordert, dass im Angriff mehr kommen muss. Doch in Dorsten war das Gegenteil der Fall. Vor allem in den beiden ersten Viertel fiel fast kein Ball. „Wir hatten das Pech an den Händen“, klagte der Coach. Zudem spielte der SCA zu eindimensional. Viel sollte über Centerin Nadine Gaupel gehen, doch die hatte nicht ihren besten Tag erwischt. „Dieses Schema hat jahrelang Erfolg gehabt, aber dass wir viel über Nadine gehen, ist allen in der Landesliga bekannt. Dementsprechend eng wird sie zugestellt“, so Oeinck.

Ist Gaupel aus dem Spiel genommen, dann übernehmen nicht mehr viele Verantwortung. Das zeigte sich einmal mehr in Dorsten. Hinzu kam, dass die Och­truperinnen in vielen Situationen die falschen Entscheidungen trafen. Statt zu werfen wurde gepasst und umgekehrt. „Daran müssen wir arbeiten. Viel hängt allerdings mit dem Selbstvertrauen zusammen, das aktuell nicht bei allen groß ausgeprägt ist“, fügt Oeinck an. Defensiv würde sein Team die Aufgaben prima erfüllen, doch offensiv gebe es noch viel zu arbeiten.

Nächster Gegner der Arminen ist am Samstag (28. September) in eigener Halle der TV Gerthe.

Punkte: Mareike Leusder (12), Gaupel (7), Ismaijli, Fontein (beide 4), Rölver, Mareen Leusder, Goldenstein und Augurzki (je 2).