Für Matellia-Trainer Thomas Dauwe zählt nur ein Sieg, wenn am Donnerstag die vierte Mannschaft des SuS Neuenkirchen zu Gast ist. „Wer oben mitspielen will, und das möglichst lange, muss solche Spiele einfach gewinnen“, lautet die Devise. Kein Wunder: Die Gastgeber sind Tabellenführer und wollen es nach dem vorgezogenen Spiel noch sein. Johannes Kippelt hat seine Rotsperre abgesessen. Langsam lichte sich zudem die Verletztenliste. Daniel Ernsting hat das Training wieder aufgenommen. „Für ihn kommt die Partie aber wohl noch zu früh.“ Neuenkirchen sei eine kleine Wundertüte. „Wir wissen nicht, wer mit dabei ist“. So unterschiedlich seien auch die Ergebnisse ausgefallen. Für den Matellia-Coach ist klar: Die Punkte bleiben vor Ort. -