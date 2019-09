Eigentlich steht am Wochenende bereits der vierte Spieltag in der Tischtennis-Verbandsliga an, doch der TTV Metelen pausiert zum dritten Mal. Das eigentlich für Samstagabend angesetzte Heimspiel gegen die DJK BW Annen wurde auf den 30. November verlegt, sodass die Erstvertretung erst am 5. Oktober in Ramsdorf wieder zum Schläger greifen muss.

Erneut personelle Probleme hat die Zweitvertretung am Freitagabend an eigenen Tischen gegen Liganeuling Germania Hauenhorst II. In Bestbesetzung wäre der TTV sicherlich haushoher Favorit, doch durch das Fehlen von Siggi Niehoff und Christian Kowatsch wird diese Heimaufgabe eine Herausforderung für das Team um Sebastian Klockenkemper und René Reder.

Neben den beiden Akteuren im oberen Paarkreuz stehen mit Stefan Fislage und Stephan Reuter zwei weitere Spieler aus dem Bezirksligakader zur Verfügung. Das untere Paarkreuz bilden voraussichtlich Erich Fislage und Vera Fazliu aus der dritten und vierten Mannschaft.

Die Gäste um die Brüder Karl-Heinz und Hermann Boensch überraschten am zweiten Spieltag mit einem Heimerfolg über den TTC Münster IV und haben wir der TTV nach drei Spieltagen 2:4 Zähler auf dem Konto.

„Wir müssen vor allem Oben und in der Mitte punkten und zudem auch mal in den Doppeln etwas Zählbares mitnehmen“, sieht Neuzugang Reder sich und seine Mitspieler in der Pflicht. Die Partie in Metelen beginnt um 20 Uhr.