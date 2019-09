Sportliche Großereignisse – auch die auf lokaler Ebene – setzen eine gewissenhafte Planung voraus. Entsprechend dessen intensivieren die Fußballvereine bereits jetzt ihre Vorbereitungen für die Hallenturniere im Winter.

Der SV Burgsteinfurt richtet seinen Wettbewerb traditionell Anfang Januar aus. Bislang war es stets so, dass sich Sieger und/oder Zweitplatzierter des samstags für das Hauptturnier am Sonntag qualifizierte. Davon nehmen die Verantwortlichen nun Abstand und bieten zwei getrennte Turniere an: eines für Kreisligisten am 4. Januar und eines für überkreisliche Teams am 5. Januar. Zuletzt gab es die Tendenz, dass immer weniger Mannschaften an beiden Tagen an dem Turnier teilnehmen wollten. Dem zollt der SVB mit dem neuen Modus Rechnung.

Während das Feld für den zweiten Turniertag noch nicht komplett ist, stehen die Teilnehmer für den Samstag bereits fest. Dabei handelt es sich um Preußen Borghorst, SF Gellendorf, Westfalia Leer, Germania Horstmar, TuS Laer, FSV Ochtrup, Galaxy Steinfurt und die zweite bis vierte Mannschaft des Gastgebers. Das bestätigte Gerhard Rühlow auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten.

Der SV Wilmsberg hat sich für sein Turnier in der Buchenberghalle den 27. bis 29. Dezember (Freitag bis Sonntag) geblockt. Die Piggen führen das Event entweder in Eigenregie oder – und das wird favorisiert – als neuer Fusionsverein zusammen mit den Preußen durch.

Neu als Ausrichter tritt im kommenden Winter der FSV Ochtrup in Aktion. Im 10 000 Quadratmeter großen neuen Indoorsoccerkomplex am Witthagen sollen am 18. Januar (Samstag) auf zwei 42 Mal 20 Meter großen Kunstrasenfeldern 16 Teams beim Euregio-Sportwerk-Cup mitspielen.

Der gastgebende FSV ist als Kreisligist das klassenniedrigste Team. Zugesagt haben unter anderem SuS Neuenkirchen, Schüttorf 09, Westfalia Kinderhaus, der SV Mesum, der SV Bad Bentheim, Emsdetten 05 und der SV Burgsteinfurt.