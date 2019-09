Bernd Hahn und Thorsten Bäumer sind langjährige Weggefährten. Mit dem SV Wilmsberg schafften sie einst den Durchmarsch von der Bezirks- in die Verbandsliga. Doch jetzt haben sie sich nichts mehr zu sagen . . .

Atmosphärische Störungen sind nicht die Ursache. Den Grund liefert der Spielplan der Kreisliga A, der Hahns 1. FC Nordwalde und Bäumers SpVgg Langenhorst/Welbergen am Sonntag zusammenführt. Und daher blieb der obligatorische Informationsaustausch in dieser Woche aus.

Der FCN steht als Sechster eigentlich ganz passabel da, doch Hahn hat festgestellt: „Wir arbeiten momentan mehr Fußball als dass wir ihn spielen. Irgendwie ist uns die Leichtigkeit abhanden gekommen.“ Zwölf Tore nach sieben Runden sind nichts zum Angeben, dafür aber die lediglich sieben Gegentreffer. Zuletzt gab es zwei Zu-Null-Siege gegen Rodde und den Skiclub.

„Hinten sind wir eine Bank“, verweist Hahn auf die eingespielte Defensive um Torwart Sascha Woestmann und Innenverteidiger Carlo Grimme. Eventuell rückt ­Michael Dömer wieder nach rechts in die Kette. Der ist zwar gelernter Angreifer, kann aber aufgrund seiner Laufbereitschaft nahezu alles spielen. Fehlen werden Marvin Bingold, Nicolas Mocciaro und Basti Roters.

Bei den Langenhorstern ist die Stimmung eher trübe. Fünf Zähler und Platz 15 – das muss erstmal verdaut werden. Das 0:4 am vergangenen Sonntag gegen St. Arnold klassifizierte Bäumer als „schlechtestes Spiel überhaupt seit ich hier Trainer bin“.

Über diese Leistung wurde im Training geredet. „Wir brauchen eine ganz andere Körpersprache. Und vor allem mehr Konstanz. Mal spielen wir gut, mal schlecht und mal richtig schlecht. Daran müssen wir was ändern“, fordert der Coach. Jetzt gelte es, sich wieder reinzubeißen.

Ausfälle sind keine zu beklagen, was die Schwarz-Gelben in eine gute Position bringt. Trotzdem schiebt Bäumer dem Gegner die Favoritenrolle in die Schuhe: „Nordwalde ist schon echt stark. Ein richtiges Brett, das wir durchbohren müssen.“