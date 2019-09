Für den FC Lau-Brechte ist die Lage alles andere als erfreulich. Zwei Punkte aus sieben Partien und Platz 15 in der Tabelle schlagen auf den Magen. Mit der Drittvertretung des SV Wilmsberg kommt am Sonntag ein Team ins Volksbankstadion, dass eigentlich geschlagen werden sollte.

„Jeder sollte begriffen haben, um was es jetzt geht. Wir müssen endlich mal 90 Minuten Gas geben. Immer nur eine Halbzeit lang gut zu spielen, das reicht einfach nicht“, so Michael Speckblanke. Mittelfeldmann und Sportlicher Leiter des FCL in Personalunion.