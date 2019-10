Nach zuletzt zwei schweren Aufgaben (Preußen Borghorst II, FSV Ochtrup II) bekommt es der FC SW Weiner nun mit einem vermeintlichen Leichtgewicht zu tun – dem Tabellen-13. TuS Laer II.

Doch Trainer Alexander Witthake will diese Rechnung nicht aufmachen: „Wir müssen genau so konzentriert an die Sache gehen wie in den letzten Wochen. Wenn ich merke, dass das nicht der Fall sein sollte, muss ich die Mannschaft wohl oder übel einnorden.“

Da Marcel Pöhlker und Tim Lippers ausfallen, schrumpft der Kader der Schwarz-Weißen auf 13 Mann.

Eine Chance, sich zu zeigen, erhält Leo Bode, Sommerneuzugang vom FSV Ochtrup. Er soll als hängende Spitze Dampf machen. „Leo trainiert wirklich gut, er hat mein vollstes Vertrauen“, betont Witthake.