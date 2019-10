Matellia Metelen nimmt die Favoritenrolle an

Metelen -

Sich im Feld der Meisterschaftsanwärter zu behaupten, das ist gar nicht so einfach. Dieser Aufgabe stellt sich die Matellia aus Metelen an jedem Wochenende. Am Sonntag wird der Spitzenreiter vom SV Burgsteinfurt II einem Lackmustest unterzogen.