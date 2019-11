Der FSV Och­trup hat die berühmten „zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen“. Mit einem 3:0 (1:0)-Sieg bei Eintracht Rodde revanchierten sich die Töpferstädter nicht nur für die am Sonntag zuvor erlittene 1:5-Klatsche in der Meisterschaft, sondern zogen gleichzeitig auch in das Halbfinale des Kreispokals ein. Dort wartet im Frühjahr der Westfalenligist Borussia Emsdetten.

Im Vergleich zum Punktspiel stellte Trainer Tim Niehues seine Elf auf mehreren Positionen um. So bekamen mit Jens Bode (Rechtsverteidiger), Ramon Averbeck (Linksverteidiger) und Matthias Bültel (Mittelstürmer) unter anderem drei Kräfte aus der B-Liga-Reserve von Beginn an Einsatzzeit.

Den Führungstreffer zu erzielen, das behielt sich Niehues selbst vor: In der siebten Minute brauchte er nach einer Ecke von Pawel Ozog aus kurzer Distanz nur noch den Fuß hinzuhalten. Das 2:0 erzielte Torjäger Mo Sylla (53.), mit dem 3:0 belohnte sich Bültel in der 79. Minute für seine engagierte Vorstellung. „Matze hat gefühlte 20 Kilometer abgerissen“, lobte Niehues den Angreifer. Auch Bode und Averbeck wurden im Anschluss vom Coach geadelt: „Super, was die beiden hinten gespielt haben.“

Niehues hatte seiner Truppe als Konsequenz auf das blamable 1:5 vier Tage zuvor eine deutlich defensivere Ausrichtung gegeben. Unter anderem stellte er sich als Innenverteidiger auf: „Mit Sicherheit nicht meine Lieblingsposition, aber so habe ich das Geschehen besser im Auge.“

Letztlich waren es aber nicht nur die kleinen Drehungen an der taktischen Stellschraube, die den Unterschied ausmachten. Den größeren Ausschlag gab, dass die Ochtruper mit einer viel besseren Körpersprache auftraten.

FSV Ochtrup: Neumann – Bode, Niehues, Küper, Averbeck (76. Theile) – Strübig, Holtmann – Vieira (60. Ahlers), Ozog, Sylla (85. Oberndörfer) – Bültel.

Tore: 0:1 Niehues (7.), 0:2 Sylla (53.), 0:3 Bültel (79.).