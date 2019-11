Mit einem Doppelspieltag am Samstag und Sonntag beendet Verbandsligist TTV Metelen eine bislang sehr erfolgreiche Hinrunde. Die fünf Siege in Folge haben die Mannschaft aus dem Tabellenkeller auf Rang drei nach „vorne gespült“. Aktuell liegt man gerade mal einen Zähler hinter Tabellenführer TTC Münster, der es am Wochenende selber in der Hand hat, sich die Herbstmeisterschaft zu ­sichern.

Der Startschuss für das Hinrundenende fällt am Samstag zu einer ungewöhnlichen Anschlagszeit. Bereits um 13 Uhr empfängt der TTV in einem Nachholspiel den Vorletzten BW Annen. Die Gäste aus Witten liegen mit nur 3:13 Zählern auf einem der beiden Direktabstiegsplätze und dürften in Metelen krasser Außenseiter sein. „Allerdings sollte wir Annen nicht unterschätzen, immerhin zählt Spitzenspieler Klaus Hellmann zu den stärksten Akteuren der Liga, und am dritten Spieltag gelang den Gästen der einzige Saisonerfolg gegen Tabellenführer TTC Münster“, warnt Teamsprecher Stefan Weiß. Da Dawid Ciosek und Mateusz Ksiazczyk wieder mit von der Partie sind, kann der TTV fast in Bestbesetzung antreten. Sebastian Klockenkemper kommt an Position sechs für Frank Holtkamp zum Einsatz.

22 Stunden später steigt in Greven das Kreisduell zwischen BW Greven und dem TTV. Ab 11 Uhr stehen Ciosek & Co. beim Tabellenfünften (13:7 Punkte) an den Platten und erwarten dort mehr Gegenwehr. „Greven ist heimstark und hat uns in der vergangenen Saison echt gefordert. Zudem verfügen sie mit Haddick und Bothe über ein spielstarkes oberes Paarkreuz“, so Hendrik Waterkamp.