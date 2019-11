Dirk Bültbrun wird den Bezirksligisten Vorwärts Epe am Saisonende verlassen. „Der Verein möchte zur neuen Saison ein neues Konzept mit Spielertrainer umsetzen. Dann stehe ich bei Vorwärts nicht mehr in der Verantwortung“, sagt der Übungsleiter aus Metelen. Geschäftsführer Andre Bügener ergänzt: „Mit dem, was Dirk in den vier Jahren geleistet hat, sind wir bestens zufrieden. Dirk hat es immer wieder geschafft hat, junge Spieler aus den eigenen Reihen einzubauen und weiterzuent­wickeln.“ Bültbruns Nachfolger soll in den nächsten zehn Tagen präsentiert werden. -re-