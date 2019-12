Die Anfangsphase gestalteten die beiden Mannschaften recht ausgeglichen. Die „Galaktischen“ zogen ihr Passspiel auf und mühten sich, die Lücken im vielbeinigen, schwarzen Abwehrverbund zu finden. Der FCL doppelte den ballführenden Spieler und hielt sich dadurch lange schadlos. Offensiv lauerte der Gast auf Fehler der Steinfurter Hintermannschaft, konnte diese dann aber nicht in Zählbares verwerten. Schließlich war es Andrej Kanke, der den Bann brach und Galaxy mit 1:0 in Front brachte (26.).

Jetzt schlug die Stunde Maia Regos, der halbzeitübergreifend in 22 Minuten einen Viererpack schnürte (38., 48., 53., 60.). „Dass wir zu null gespielt haben, war nach den vergangenen Wochen sehr wichtig“, befand David Czogala, der Trainer Nelson Venancio vertrat. Durch das 5:0 ist Galaxy hinter dem Spitzentrio „the best of the rest“, während Lau-Brechte weiterhin im Dunstkreis der Abstiegsränge verbleibt.