Dirk Altkrüger verliert die SpVgg Langenhorst/Welbergen auch in Brandenburg nicht aus den Augen

Ochtrup/Borghorst -

Am Freitagabend hätten sich die SpVgg Langenhorst/Welbergen und Preußen Borghorst messen wollen, doch die Partie wurde am Vormittag aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Für Dirk Altkrüger wäre es ein richtig interessantes Spiel geworden, schließlich trainierte er in beiden Vereinen. Mittlerweile hat der 53-Jährige seine Zelte im Kreis Steinfurt abgebrochen und verfolgt das Fußballgeschehen im Münsterland nur noch aus der Ferne.