Richtig viel Hallenfußball in Ochtrup

Ochtrup -

Fußball satt gibt es in den kommenden Tagen in der Halle I des Ochtruper Schul- und Sportzentrums zu sehen. Dort richtet die Jugendabteilung der SpVgg Langenhorst/Welbergen die Kreismeisterschaften aller Mädchenjahrgänge und die der E-2-Junioren aus. Den Auftakt machen am Freitag die F-Juniorinnen (vier Teams), bevor sich am Nachmittag die B-Juniorinnen (sechs Teams) anschließen.