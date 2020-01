Arminia Ochtrups Tischtennisspieler bekommen aller Voraussicht nach prominente Verstärkung für die Saison 2020/21. Henning Zeptner hat sich zu einer Rückkehr zu seinem Heimatverein entschieden. Die Zusage des früheren Zweitligaspielers ist allerdings an den Oberliga-Aufstieg des SCA gekoppelt.

„Angesichts von sieben Punkten Vorsprung müsste in der Rückrunde schon sehr viel schieflaufen“, geht Abteilungsleiter Timo Scheipers nicht davon aus, dass das Saisonziel verpasst werden sollte. „Trotzdem gehen wir die Sache natürlich mit aller Seriosität an.“

Der 22-jährige Zeptner stand schon als Teenager für die erste Mannschaft der Arminen an den Tischen, bevor er im Sommer 2014 zum Regionalligisten ASV Wuppertal wechselte. Ein Jahr später schloss sich der Linkshänder dem TTC GW Bad Hamm an, mit dem er in die 2. Bundesliga aufstieg. Vier Spielzeiten lang schlug Zeptner für die Grün-Weißen in der 2. und 3. Bundesliga auf. In der aktuellen Runde ist der Ochtruper beim Regionalligisten TG Neuss im mittleren Paarkreuz aufgeboten.

„Ich freue mich riesig, dass Henning wieder nach Hause kommt. Mit ihm braucht uns vor der Oberliga nicht bange zu sein. Das werte ich als ein klares Signal für den Sport in Ochtrup. Dieser Wechsel gibt mir persönlich auch so etwas wie einen Kick, den ich brauche, um den ganzen Wahnsinn zu bewältigen“, erklärt Tischtennis-Tausendsassa Scheipers.