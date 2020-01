Ochtrup -

Heinz Ahlers, Trainer der Bezirksliga-Handballer des SC Arminia Ochtrup, ist überzeugt davon, dass seine Mannschaft aus der 18:28-Klatsche in Havixbeck keine Folgeschäden davongetragen hat. Am Samstag kommt die SG Sendenhorst in die Töpferstadt – und die hat sich in der Winterpause massiv verstärkt.