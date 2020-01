Schon ganz gut in Schuss und dazu noch treffsicher präsentierte sich die SpVgg Langenhorst/Welbergen im Test beim SV Burgsteinfurt III. Mit 6:0 (1:0) verdeutlichte der A-Ligist aus Ochtrup, warum er eine Klasse höher unterwegs ist als der Gegner aus der Kreisstadt. Christian Holtmann erzielte den einzigen Treffer vor der Pause und legte zwei weitere in Abschnitt zwei nach. Kevin Wenning, Luca Nagelsmann und Tim Heinrich trugen sich ebenso in die Torschützenliste ein. „Dafür, dass wir mehr oder weniger mit einer Mischung aus Erster, A-Jugend und Altherren angetreten sind, war das schon ganz in Ordnung“, zeigte sich Trainer Thorsten Bäumer zufrieden. Am meisten Spaß hatte er an Wennings Treffer, einem direkt in den Winkel gezirkelten Freistoß aus 20 Metern. „Hoffentlich hat er sich für die Meisterschaft gemerkt, wie das geht“, hofft Bäumer auf eine baldige Wiederholung. -mab-