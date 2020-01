Beim Ochtruper Fußball-B-Ligisten ist die Trainerfrage für die kommende Saison jetzt komplett geklärt. Neben Fabian Bültbrune steigt Ralf Klockenkemper in das Coaching ein. Während Bültbrune auf dem Feld agieren soll, konzentriert sich Klockenkemper auf die Arbeit an der Seitenlinie. Für beide wird es die erste Station im Trainergeschäft.

Bültbrune (27 Jahre) wechselt von der SpVgg Langenhorst/Welbergen zurück zum FCL, wo er früher auch schon mit Klockenkemper (34) zusammenspielte. Letzterer musste seine Schuhe aufgrund von hartnäckigen Verletzungen an den Nagel hängen, will sich bei dem Verein aus der Wester jetzt aber in neuer Funktion einbringen. Dritter im Bunde ist Stefan Speckblanke, der als Betreuer fungiert.

„Alle drei verfügen über ein sehr gutes Fußballverständnis und sind ehrgeizig. Wir sind guter Dinge, dass sie die erfolgreiche Arbeit von Marcel Buscholl fortsetzen. In der Mannschaft steckt viel Potenzial. Von daher freue ich mich darauf, was jetzt kommt“, erklärt Michael Speckblanke, der Sportliche Leiter des FCL.