Ochtrup -

Eine über weite Strecken ganz starke Vorstellung lieferte die SpVgg Langenhorst/Welbergen am Sonntag beim Tabellenführer SuS Neuenkirchen II ab. Allerdings haperte es an der Chancenverwertung. Zudem gab es einen Elfmeter, den Gäste-Trainer Thorsten Bäumer als „einen Witz“ bezeichnete. Was übrig blieb? Ein richtig schickes 1:1.