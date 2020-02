Mit 4:1 (2:1) gewann der FC Matellia Metelen am Sonntag bei der Reserve des TuS Germania Horstmar. „Ein Pflichtsieg, bei dem wir uns nicht mit Ruhm bekleckert haben“, stellte Trainer Thomas Dauwe fest. Bei einer Standardsituation verschätzte sich die Gäste-Deckung, was Torsten Höing per Kopf bestrafte (17.). Bei dem starken Wind brauchte die Matellia eine ganze Zeit, um in ihren gewohnten Rhythmus zu kommen. David Wähning nach Steckpass von Daniel Smith (38.) und Smith nach Zuspiel von Maximilian Prantler (43.) reparierten den Schaden. „Für die zweiten 45 Minuten hatten wir uns eine Menge vorgenommen. Umgesetzt haben wir davon so gut wie gar nichts“, ärgerte sich Dauwe. Erst in der Schlussphase brachte sich die Elf aus der Vechtegemeinde wieder positiv ins Gespräch. Bernd Weßeling erzielte das 3:1 (88.), Damian Möllers erhöhte wenig später auf 4:1 für den Tabellenführer.