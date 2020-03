Ochtrup -

Am Sonntag geht es für die Schwarz-Weißen aus der Weiner ans Eingemachte. Mit den Sportfreunden Gellendorf kommt der große Meisterschaftsfavorit der Kreisliga B in den Sparkassenpark. Die Gäste aus Rheine sind in dieser Saison immer noch unbesiegt. Das will die Elf von Trainer Alexander Witthake ändern. Eine wichtige Rolle soll dabei ein echter Allrounder spielen.