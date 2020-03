Metelener stehen in der Pflicht

Metelen -

Am Sonntag will der FC Matellia Metelen seine Spitzenposition in Altenrheine verteidigen. Die Dritte des gastgebende SCA ist allerdings ein unbequemer Gegner. Die Gäste können wieder mit einem ganz wichtigen Akteur planen, der sich nach lange Verletzungspause zurückgemeldet hat.