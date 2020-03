Die Tischtennisspieler des SC Arminia Ochtrup haben es geschafft: Am Sonntagmittag gewannen sie beim TT-Team Bochum mit 9:1 und sicherten sich damit bereits vier Runden vor dem Saisonende die Meisterschaft in der NRW-Liga. Am Erfolg beteiligt waren Michael Hillebrandt (r.), Philip Brosch, Nils Dinkhoff, Mark Beuing (l.), Yannick Flehmig und Ben Bröker. Somit kehren die Töpferstädter nach dreijähriger Abwesenheit in die Oberliga zurück. Ein ausführlicher Bericht folgt in der morgigen Ausgabe. -mab-