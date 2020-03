Ochtrup -

Die Tischtennisspieler des SC Arminia Ochtrup haben sich mit einem 9:1-Sieg beim TT-Team Bochum die Meisterschaft in der NRW-Liga gesichert. Um in der nächsten Saison auch in der Oberliga eine wichtige Rolle einnehmen zu können, wurden zwei Akteure mit Zweitliga-Erfahrung verpflichtet. Einen von beiden hält Abteilungsleiter Timo Scheipers für den „Jürgen-Klopp des Tischtennis“.