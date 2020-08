Allzu lange brauchen sich die Fußballer der SpVgg Langenhorst/Welbergen nicht mehr zu gedulden. In knapp zwei Wochen soll der Kunstrasenplatz im Vechtestadion fertiggestellt sein. Das erklärte am Montag Vorsitzender Alfred Holtmann im Rahmen einer Platzbegehung, zu der sich Teile des Vorstands, Mitglieder der Verwaltung und die am Bau beteiligten Firmen trafen.

Vor Ort war auch Prof. Dr. Udo Schmidt aus Osnabrück. Der Architekt ist als Bauleiter und Planer für die Umsetzung verantwortlich. Er lobte: „Verein, Behörde und Unternehmen haben hier super zusammengearbeitet. Die Langenhorster haben alle Wünsche erfüllt bekommen.“

Verantwortlich für den Unterbau, die Dränage, den Zaun und die Pflasterarbeiten zeigte die Firma Niehaus aus Borken. Verantwortlich für den Kunstrasen ist die Firma Polytan aus Burgheim. Die Bayern gelten als deutschlandweit führendes Unternehmen in Sachen Kunstrasen und sind auch weltweit sehr gut aufgestellt. „Dieser Kunstrasentyp mit Namen ,Motion‘ entspricht höchsten Ansprüchen“, weiß Prof. Dr. Schmidt.

Eine hohe Stichdichte und der große Garneinsatz sorgen nicht nur für eine ganz besondere Qualität, sondern machen den Untergrund auch extrem pflegeleicht. „In der Regel werden auf einem Kunstrasenplatz 26 Kilo Sand pro Quadratmeter verteilt, wir benötigen nur zehn“, berichtete Holtmann.

Äußerst zufrieden mit der Entwicklung zeigte sich auch die Verwaltung der Stadt Ochtrup, die von Bürgermeister Kai Hutzenlaub, Karin Korten (Fachbereichsleiterin Baumamt) und ihrer Stellvertreterin Sabine Hartmann vertreten wurde.

Das Kostenvolumen beläuft sich auf 800 000 Euro, von denen 500 000 vom Land kommen. Den Rest teilen sich Kommune und Verein, wobei die SpVgg ihr Soll schon übererfüllt hat. „Den Anteil unsere Eigenleistung haben wir bereits weit überschritten“, verweist Holtmann mit berechtigtem Stolz auf den Einsatz der Mitglieder. „Wir konnten ja nicht aufhören, so lange der Platz noch nicht fertig ist.“

Eingeweiht wird das neue Spielfeld Corona-bedingt nur in einem kleinen Rahmen. Eine offizielle Feier soll nachgeholt werden, kündigte der Verein an. Fest steht aber schon, dass der Kunstrasen so schnell wie möglich in Betrieb genommen werden soll: „Wenn es so weit ist, dann strömen wir in Scharen auf den Platz. Momentan haben wir echte Not, dass alle trainieren können“, so Holtmann. Dieses Problem dürfte sich aber allerspätestens in zwei Wochen erledigt haben.