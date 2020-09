Metelen -

Ohne Zuschauer, erstmals auf Sand und ausnahmsweise im Oktober – bei den Metelener Reitertagen ist in diesem Jahr vieles anders als sonst. Am Samstag und Sonntag messen sich die Nachwuchsreiter und die ländlichen Reiter in insgesamt elf Prüfungen. Der sportliche Höhepunkt beginnt schon am Sonntagvormittag.