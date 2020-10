Nach zwei Niederlagen hintereinander dürstet es der Matellia wieder nach Zählbarem. Am Sonntag kommt mit dem SC Altenrheine II ein überraschend starker Mitaufsteiger in die Vechtegemeinde. „Schnelle Leute und ein gutes Umschaltspiel“, charakterisiert Metelens Trainer Thomas Dauwe den Gegner. „Aber ohne, dass das überheblich klingt: Wir haben ein Heimspiel und wollen uns deshalb nicht nach den Gästen richten.“ Nach seiner längeren Schulterverletzung hat sich Sven Tolksdorf wieder einsatzfähig gemeldet. Eventuell rückt er am Sonntag gegen Altenrheine zwischen das Gestänge.